خودرو حامل ۲۷۱کیلو حشیش در سمنان توقیف شد/دستگیری ۲متهم سابقه دار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از توقیف خودرو ال۹۰ و کشف ۲۷۱ کیلوگرم ماده مخدر حشیش طی عملیات پلیسی خبر داد و ابراز داشت: طبق گزارش‌های واصله اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر که محموله‌های بزرگ مواد مخدر را از جنوب به مرکز کشور انتقال می‌دادند مورد شناسایی قرار گرفتند.

وی افزود: با همکاری فرماندهی انتظامی استان اصفهان و سمنان تیم های عملیاتی در مسیر محموله مواد مخدر مستقر شدند که در نهایت خودرو ال ۹۰ حامل مواد مخدر شناسایی و دو متهم سابقه‌دار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سمنان بابیان اینکه مقابله با آسیب‌های مواد مخدر از جمله اعتیاد نیازمند عزمی ملی است، اضافه کرد: از مردم تقاضا داریم چنانچه در طی مسیر متوجه موارد مشکوکی شدند بلافاصله با نیروهای انتظامی تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام شود.