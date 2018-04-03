تئاتر «گیج و ویج» در تالار فرشچیان اصفهان به صحنه می رود

محمدرضا نصری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال خوب تماشاگران از تئاتر «گیج و ویج» اظهار داشت: این نمایش کمدی از روز پنجم فروردین‌ماه در تالار استاد فرشچیان اصفهان به صحنه رفته که در طول این مدت با استقبال خوب مخاطبان روبرو شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به استقبال خوب مخاطبان از این تئاتر کمدی در روزهای نخست، پیش بینی استقبال ویژه تماشگران در ادامه را خواهیم داشت، افزود: اجرای این نمایش تا روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

کنترل زمان در تئاتر گیج و ویج

تهیه‌کننده تئاتر «گیج و ویج» با اشاره به داستان این نمایش بیان داشت: در این نمایش فردی که دورریزهای سایر آدم ها را از روی زمین جمع آوری می کند دستگاه کنترل زمانی پیدا می‌کند که به نوعی آهنگ زمان را به بازی می‌گیرد و اتفاقاتی روی می‌دهد.

وی اضافه کرد: در تئاتر «گیج و ویج» که بازی و هدایت علی قیومی به روی صحنه است بازیگرانی همچون رضا ناطقیان، امین زارع، زهره فوده، عاطفه مهوری، رضا کریمی، محمد نادری، لیلا شریفی، حمیدرضا یحیی آبادی، محمد تاجمیر و مهدی غلامی ایفای نقش می‌کنند.

گفتنی است؛ تئاتر «گیج و ویج» به نویسندگی و کارگردانی علی قیومی تا ۵ اردیبهشت ماه از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه در تالار فرشچیان اصفهان واقع در پل ابوذر، ابتدای خیابان توحید به صحنه می‌رود.