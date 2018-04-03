باید جنایات رژیم پهلوی برای نسل جدید بیان شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار عزت‌الله مطهری(عزت شاهی) از مبارزان با سابقه علیه رژیم پهلوی، با بیان اینکه ما در معرفی امثال شما کوتاهی داشته ایم اظهار داشت: وقتی قهرمانانی مانند شما گمنام باقی بمانند، قهرمانان بدلی مجال جولان پیدا می کنند.

وی افزود: امروز، وظیفه بزرگ ما این است که بتوانیم مجاهدت های امثال شما و رزمندگان دفاع مقدس را به نسل جدید نشان دهیم.

جلیلی گفت: چند هفته قبل بازدیدی از کتابفروشی های جلوی دانشگاه تهران داشتم؛ باعث تاسف است که امروز کتاب هایی سعی در تحریف تاریخ و تطهیر رژیم پهلوی دارند.

وی تصریح کرد: امروز افرادی مثل شما به عنوان شاهدان گویای آن دوران که با همه وجود سخت ترین شکنجه های ساواک را تحمل کردید؛ باید برای نسل جدید جنایات رژیم پهلوی را بیان کنید که البته چاپ خاطرات شما گامی بسیار ارزنده در این زمینه بود.

پیش از اظهارات جلیلی، عزت شاهی اظهار داشت: حتی یک لحظه هم فکر نمی‌کردم انقلاب پیروز شود و از زمانی که در مسیر مبارزه بودم برای خود یک حداقل و حداکثری را تصور می کردم. می گفتم حداقل در درگیری های خیابانی با ساواک کشته می شوم و حداکثر هم دستگیر و اعدام می شوم! تصور بیشتری برای زنده ماندن حتی به صورت حبس ابد هم نداشتم.

وی ادامه داد: من هم مانند بسیاری دیگر در زندان در معرض لغزش بودم و شاید ممکن بود زیر بار شکنجه های ساواک دوام نیاورم اما با کمک خداوند با وجود همه فشارها و شکنجه های روحی و جسمی، مقاومت کردم.

عزت شاهی تاکید کرد: برخلاف زندانی های مذهبی و مسلمان، مارکسیست ها و کسانی که تغییر ایدئولوژی داده بودند راحت به همه چیز اعتراف می کردند، چون دیگر اعتقادی نداشتند که به خاطر آن مقاومت کنند.

وی همچنین در میان سخنانش، گریزی هم به رفتارهای برخی مسئولین زد و از اشرافی گری ها، بریز و بپاش ها، سوء استفاده ها و حتی کسانی که به اسم عدالت علیه ولایت شمشیر کشیده اند، گلایه های زیادی را مطرح کرد.

عزت شاهی همچنین با اشاره به قدردانی مقام معظم رهبری از کتاب خاطراتش گفت: ابتدا قصد انتشار کتاب خاطرات را نداشتم اما بعدها به واسطه ضرورت تاریخ نگاری صحیح انقلاب، مجبور به این کار شدم و به لطف خدا خروجی کار هم مورد رضایت و تفقد ویژه «آقا» قرار گرفت.

لازم به ذکر است کتاب خاطرات عزت شاهی از سوی انتشارات «سوره مهر» منتشر شده و تاکنون ده ها بار تجدید چاپ شده است. این کتاب یکی از جذاب ترین و غنی ترین منابع مکتوب در روایت از سال های قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود و رهبر معظم انقلاب هم ضمن تمجید ویژه از این اثر، تاکید کردند که «من بخش‌هایی از این کتاب را چند مرتبه مطالعه کرده‌ام.»