به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی داودی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در ستاد خبری طرح استقبال از بهار سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در رابطه با اجرای طرح «باب الرضا» از سوی آستان قدس رضوی در راه آهن یزد اظهار داشت: طرح باب الرضا (ع) از طرح‌های بسیار خوبی است که سبب آمادگی ذهنی زائر با حضرت رضا (ع) می شود و شور و شوقی برای زیارت در آنها ایجاد می کند.

وی افزود: این طرح از ۲۸ اسفندماه سال گذشته تا ۱۶ فروردین ماه در محل ایستگاه راه آهن یزد برگزار می شود که به همین دلیل محلی را در اختیار آستان قدس رضوی به منظور ارائه خدمات به زائران امام مهربانی‌ها قرار داده‌ایم.

داودی با بیان اینکه در ایام سفرهای نوروزی هر روز خادمان امام رضا(ع) در این مکان حضور دارند، عنوان کرد: خادمان حضرت رضا (ع) روزانه از ۳۲۰ زائر پذیرایی کرده و مراسم‌های دیگری مانند بدرقه زائران با قرآن و چاووشی خوانی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از طرح باب الرضا (ع) استقبال بسیار خوبی صورت گرفته و تاکنون بالغ بر ۵ هزار نفر از خدمات این طرح در ایستگاه راه آهن یزد استفاده کرده اند.

مدیرکل راه آهن یزد با بیان اینکه در طرح باب الرضا (ع)، بین زائران بسته متبرکه توزیع می‌شود، عنوان کرد: این بسته شامل نبات، ادعیه و دیگر موارد متبرکه امام رضا (ع) است.

وی با اشاره به اینکه در غرفه تعبیه شده ۲ مبلغ برای پاسخگویی به سئوالات زائران حضور دارند، بیان کرد: این مبلغان از آستان قدس رضوی به محل اعزام شده‌ و به تشریح آداب زیارت از منظر مقام معظم رهبری برای زائران حضرت رضا علیه السلام می پردازند.