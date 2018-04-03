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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۵۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

۳۲۰۰ماموریت امدادی طی نوروز ۹۷ توسط اورژانس استان مرکزی انجام شد

۳۲۰۰ماموریت امدادی طی نوروز ۹۷ توسط اورژانس استان مرکزی انجام شد

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: حدود سه هزار و ۲۰۰ماموریت امدادرسانی به مصدومان سوانح و خدمات درمان پیش بیمارستانی طی نوروز ۹۷ توسط اورژانس استان مرکزی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اراک، حسن طاهر احمدی اظهار داشت: سه هزار و ۲۳۸ مسافر نوروزی از ۲۵ اسفندماه تا پایان روز ۱۳ فروردین ماه جاری توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی(اورژانس) در استان مرکزی امداد رسانی شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: یک هزار و ۱۲۳ مصدوم در ۷۱۱ مورد حوادث رانندگی در تعطیلات نوروزی توسط نیروهای امدادی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی تحت مداوا قرار گرفتند.

وی بیان کرد: ۷۹۰ نفر از مصدومان سوانح توسط نیروهای امدادی اورژانس به مراکز درمانی استان اعزام و مابقی مجروحان نیز توسط تیم های امدادی به صورت سرپایی در محل مداوا شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان ساخت: ۹ نفر از مصدومان سوانح در ایام تعطیلات نوروزی در جاده های استان مرکزی نیز متاسفانه جان خود را از دست دادند.

کد مطلب 4262362

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