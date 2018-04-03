به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال نوجوانان ایران امروز سه شنبه نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان را با پیروزی قاطع ۱۴۸ بر ۴۵ مقابل ماکائو به پایان رساند.

بعد از این دیدار نناد ترونیک سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیمش گفت: خوشحالم که بازیکنان همگی سالم هستند و امروز خوب بازی کردند. اینکه در چنین تورنمنت هایی، یخ بازیکنان از همان ابتدا در مسیر درستی شکسته شود، خیلی مهم است و این در بازی امروز اتفاق افتاد. ما شروع خیلی خوبی در مسابقات داشتیم.

وی با بیان اینکه در اینگونه رقابت ها مهمترین مسئله برای هر تیمی دیدار بعدی است یادآور شد: باید به گام بعدی هم فکر کنیم. تیم ایران برای دیدار بعدی آماده است البته این دیدار سخت خواهد بود. در مورد تیم چین تایپه آنالیز لازم را داشته ایم.

سرمربی تیم بسکتبال نوجوانان با تاکید بر اینکه این تیم باید با تمام انرژی دیدار برابر چین تایپه را برگزار کند، اظهارداشت: با تلاش وانگیزه می توانیم در زمین بازی به آنچه که می خواهیم، دست یابیم.

به گزارش مهر، دیدار تیم های بسکتبال ایران و چین تایپه در روز سوم رقابت های قهرمانی آسیا چهارشنبه برگزار می شود. این رقابت ها در فوشان چین جریان دارد.