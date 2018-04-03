اولویت استفاده از مصالح داخلی در ساخت مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی مهر در یادداشتی به نامگذاری سال ۹۷ و ضرورت حمایت از کالای ایرانی پرداخته است.

در این یادداشت آمده است:‌ رهبر معظم انقلاب هر ساله با طرح مهم‌ترین اولویت‌ها و ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور تحت عنوان شعار سال، بدنه مدیریتی و اجتماعی کشور را مخاطب گفتمان راهبردی خود قرار می‌دهند. نام گذاری سال ۹۷ تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی نیز مانند یک دهه اخیر رویکردی اقتصادی را هدف گذاری کرده است و نشان می‌دهداقتصاد و موضوعات مرتبط به آن همچنان اولویت اساسی کشور است.



مردم و مسئولان در تمام سطوح هر دو مورد خطاب پیام‌های نوروزی رهبر انقلاب بوده‌اند و هر یک باید به سهم و توان خود در تحقق تکالیف و ماموریت‌های محوله انجام وظیفه کنند. رهبر انقلاب در سخنرانی امسال در حرم مطهر رضوی گفتند: «کلید حل مشکلات در دست مسئولان و مردم است.» بنابراین بدیهی است که سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز به عنوان متولی اصلی ساخت و تجهیز مدارس همچون سایر دستگاه‌ها و نهادها، در تحقق شعار سال و سیاستگذاری‌های رهبر انقلاب نقش آفرین خواهد بود و این نقش آفرینی البته می‌تواند در بخش‌هایی نیز ظهور و بروز بیشتری داشته باشد به عنوان نمونه در بحث به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه برای توسعه کشور، این سازمان ظرفیت ارزشمندی به نام خیرین مدرسه‌ساز را در کنار خود دارد.

ظرفیتی که طی دو دهه اخیر به صورت سازمان‌دهی شده با تشکیل مجامع استانی خیرین در ساخت بیش از ۲۰ درصد فضاهای آموزشی در اقصی نقاط کشور مشارکت داشته است و امروز برای این سازمان نوسازی مدارس سرمایه اجتماعی بی بدیل به شمار می‌آید. به همین دلیل این سازمان، بیستمین دوره جشنواره‌های استانی خیرین مدرسه ساز را با رویکرد استفاده حداکثری از این ظرفیت آغاز کرده است.



سازمان نوسازی مدارس کشور طی دو دهه اخیر، سرمایه و ظرفیتی ارزشمند به نام «خیرین مدرسه ساز» را همگام و همراه خود در ساخت فضاهای آموزشی تجربه کرده است؛ سرمایه‌ای که مقام معظم رهبری آن را به عنوان یکی از پدیده‌های مبارک انقلاب و کشور توصیف کردند از این رو سازمان نوسازی مدارس بر آن است تا با استفاده هدفمند از این ظرفیت، ضمن جذب مشارکت خیرین در ساخت مدارس، نظام آموزشی را نیز از دستاوردهای فرهنگی این مشارکت بهره مند کند.



در مورد ترویج مصرف کالاهای داخلی که شعار سال نیز هست هرچند در حال حاضر در پروژه‌های آموزشی، بیشتر از مصالح و تجهیزات داخلی استفاده می‌شود لیکن در سال جاری تمام تلاش سازمان بر ساخت مدارس ایرانی و استفاده حداکثری از مصالح و تاسیسات داخلی است والبته به شکل توامان توجه ویژه به تحقق معماری ایرانی اسلامی در ساخت مدارس نیز مورد توجه خواهد بود.

در بحث اصلاح الگوی مصرف، این سازمان ساخت و توسعه مدارس سبز و مکان‌یابی مدارس مبتنی بر طرح آمایش سرزمین، توجه به اقلیم و شرایط محلی و نیازسنجی‌های دقیق را پیگیری و اجرا خواهد کرد.در مورد تاکیدات رهبر انقلاب بر مفاهیمی چون فرهنگ جهادی وضرورت گفتمان‌سازی در این حوزه به منظور تسریع در روند توسعه کشور، خوشبختانه عملکرد سازمان و ادارات کل استانی دراین عرصه و به ویژه در تعامل با خیرین مدرسه ساز افتخار آفرین بوده است لیکن تلاش مضاعف بر این است که این ویژگی‌ها به عنوان رفتار سازمانی غالب بیش از پیش تقویت شود.

سازمان نوسازی مدارس، علاوه برحرکت در چارچوب اصول ترسیم شده از سوی رهبر فرزانه انقلاب و شعار حمایت از کالای ایرانی که برآمده از رویکرد کلی اقتصادی کشور است، در برنامه ریزی‌های خود قوانین بالادستی همچون سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و سند زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری را نیز به عنوان هدف‌گذاری‌های کلان این حوزه تا افق چشم انداز ۱۴۰۴ با دقت و جدیت دنبال خواهد کرد.