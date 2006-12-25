بدترین شکل بی عدالتی در جهان در تصویب قطعنامه ضد ایرانی نمایان شد / شورای امنیت باید به جای ایران، اسرائیل را تحریم می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر، روز یکشنبه(2 دی) درواکنش به تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران نوشت: با وجود اینکه تصمیم شورای امنیت در تحریم ایران، اقدام قاطعانه بین المللی را برای گسترش سلاح های اتمی در جهان منعکس می کند، اما این تصمیم، تصمیمی گزینشی و ناعادلانه است.

به نوشته این روزنامه قطری، برجسته ترین نشانه بی عدالتی در این قطعنامه بی توجهی جامعه بین المللی به قدرت هسته ای اسرائیل و توافقنامه هسته ای آمریکا و هند است که این توافقنامه اجازه انتقال تکنولوژی هسته ای آمریکا را به تاسیسات هسته ای هند می دهد.

الوطن درادامه با انتقاد شدید از قطعنامه ضد ایرانی می نویسد: بدترین شکل این بی عدالتی زمانی آشکار می شود که اگر ذهنمان را مرور کنیم درمی یابیم که اسرائیل و هند هر دو زرادخانه هسته ای دارند، اما برنامه صلح آمیز هسته ای ایران هنوز به این مرحله نرسیده بود.

به گزارش مهر، این روزنامه قطری درپایان این مقاله می نویسد: ما نمی خواهیم که ایران سلاح هسته ای دراختیار داشته باشد، اما می گوییم اگر جامعه بین المللی مشتاق است که جلوی انتشار سلاح هسته ای را بگیرد ، باید مجازات هایش دردرجه اول شامل طرف هایی شود که درحال حاضر توانایی تولید سلاح هسته ای را دارند و با این قدرت هسته ای تهدیدی برای دیگر کشورها به شمار می آیند.

روزنامه الوطن، سلاحهای هسته ای رژیم اسرائیل را تهدیدی علیه کشورهای عربی و اسلامی دانست .

قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درمورد فعالیت هسته ای ایران درحالی به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، که " ایهود اولمرت " نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا اعلام کرد که می توان تل آویو را جزء طرف هایی به شمارآورد که سلاح هسته ای دراختیاردارد.

رژیم صهیونیستی با دراختیارداشتن بیش از 200 کلاهک هسته ای همچنان به فعالیت های غیرمسالمت آمیز خود ادامه می دهد و نه تنها این رژیم مورد بازخواست قرارنمی گیرد، بلکه حتی از این رژیم نیز خواسته نشده است که به معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی ( ان پی تی) بپیوندد تا روند فعالیت های هسته ای آن تحت بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گیرد.

