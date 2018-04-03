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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

طی نوروز سال جاری صورت گرفت؛

امدادرسانی به۳۷۱مصدوم درساوه وزرندیه/انجام۷۳۳ماموریت توسط اورژانس

امدادرسانی به۳۷۱مصدوم درساوه وزرندیه/انجام۷۳۳ماموریت توسط اورژانس

ساوه- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: از ابتدای اجرای طرح نوروزی تا پایان ایام عید، ۷۳۳ ماموریت اورژانس در ساوه و زرندیه اجرا شد که طی آن ۳۷۱ مصدوم امدادرسانی شدند.

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تاریخ ۲۴ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز ۱۳فروردین ماه جاری، ۷۳۳ ماموریت امدادرسانی در سوانح مختلف توسط اورژانس شهرستان های ساوه و زرندیه به انجام رسیده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: از مجموع ۷۳۳ ماموریت انجام شده توسط اورژانس در شهرستان های ساوه و زرندیه، ۲۲۳ مورد مربوط به حوادث رانندگی جاده ای و درون شهری بوده است.

عزیزی بیان کرد: در نتیجه این حوادث ۳۷۱ مصدوم برجای ماند که توسط نیروهای امدادی اورژانس به این مجروحان خدمات درمان پیش بیمارستانی و یا اعزام به مراکز درمانی صورت گرفت.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: همچنین طی حوادثی که در مدت مذکور رخ داده متاسفانه پنج تن جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: در روز پایانی تعطیلات نوروزی نیز تمام پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای شهرستان های ساوه و زرندیه در وضعیت آماده باش بودند کهتعداد ماموریت های انجام شده طی این روز ۵۸مورد و تعداد حادثه ترافیکی ۲۶ فقره بوده است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه اضافه کرد: در نتیجه وقوع این ۵۸ مورد حادثه ۴۸ مصدوم برجای ماند که توسط کدهای جاده ای و شهری اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان های شهرستان ساوه و زرندیه منتقل شدند و متاسفانه در حادثه واژگونی پژو در اتوبان ساوه - همدان نیز یک نفر جان خود را از دست داد.

کد مطلب 4262381

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