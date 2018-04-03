طرح آرامش بهاری از فعالیتهای موفق اوقاف در نوروز بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین به همراه معاونین و کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین روز سه شنبه با حضور در دفتر داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

داود محمدی در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از خدمات حجت الاسلام عادل مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین و کارکنان خدوم این اداره کل در سال گذشته اظهارداشت: طرح نوروزی آرامش بهاری از کارهای فرهنگی خوبی است که همه ساله اجرا می شود و توانسته رضایت مردم را فراهم کند.

وی افزود: با حضور مدیرکل اوقاف پنجره های جدیدی در حل مشکلات مردم گشوده شده است و امیدواریم این رویکرد در سال جدید نیز تداوم یابد.

محمدی با تبریک حلول ماه رجب بیان کرد: آغاز پرفضیلت ترین ماههای سال(رجب، شعبان و رمضان) فرصتی برای خودسازی و ورود به ماه میهمانی خداست که باید از آن بخوبی بهره معنوی ببریم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهارداشت: سال گذشته ایام بسیار سختی برای دستگاه های دولتی به دلیل تنگناهای اعتباری بود لذا باید از مدیران و کارکنان دولت تشکر کرد که با تحمل همه سختی ها سال را به خوبی به پایان رساندند.



نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز تصریح کرد: طرح نوروزی آرامش بهاری، پیگیری حل مشکلات زمینهای وقفی بیانگر وجود یک نظام برنامه ای مناسب و حرکت روبه جلو در اداره اوقافقزوین است که ما نیز حمایت لازم را از برنامه های اوقاف انجام خواهیم داد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام غلامرضا عادل مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین، گزارشی از عملکرد سال گذشته اوقاف و همچنین روند اجرای طرح نوروزی آرامش بهاری ارائه کرد.