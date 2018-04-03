بیمارستان سوانح سوختگی در شهر محمدیه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه جلسه ای با حضور حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی فرخ زاد معاون عمرانی استانداری، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی و منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی و حسینی سرپرست فرماندار البرز و مدیران شهری و شورای محمدیه و هیئت امنای مجموعه خیریه سجادیه برای هماهنگی مراسم کلنگ زنی بیمارستان برگزار شد.

علیرضا بیات در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت ساخت بیمارستان در شهر محمدیه اظهار داشت: با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و استاندار در تلاش هستیم تا نیازهای درمانی مردم را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: در هماهنگی انجام شده مقرر شد تا یک بیمارستان خیریه که بتواند هم نیازهای درمانی یک بیمارستان جنرال را تامین کند و هم به عنوان بیمارستان سوانح و سوختگی باشد در شهر محمدیه احداث شود.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه یادآورشد: بزودی کلنگ ساخت بیمارستان خیریه سجادیه در ناحیه شهری مهرگان به زمین زده خواهد شد تا یکی از خواسته های دیرین مردم در این بخش برآورده شود.

وی افزود: بیمارستان سوانح و سوختگی یکی از تخصصی ترین بیمارستان‌های کشور است که هنوز در استان‌های بزرگ مانند همدان و گیلان و زنجان نیز احداث نشده که اگر بتوانیم آن را در محمدیه راه اندازی کنیم کارارزشمندی در حوزه درمان صورت گرفته است.

بیات اظهارداشت: بیمارستان سوانح و سوختگی به همت مجموعه خیریه سجادیه در ناحیه شهری مهرگان ساخته می‌شود و برای آن زمینی به وسعت ۵ هکتار پیش بینی شده و ظرفیت آن ۱۶۰ تختخواب است.

وی گفت: این بیمارستان در روز ۵ شعبان مصادف با روز میلاد حضرت سجاد(ع) مصادف با دوم اردیبهشت سال جاری با حضور وزیر بهداشت کلنگ زنی خواهد شد.

بیات اضافه کرد: بیمارستان سوانح و سوختگی با کمک خیرین ساخته می شود و تعرفه‌های آن دولتی خواهد بود و بخش تخصصی این بیمارستان در حوزه سوانح و سوختگی می‌تواند کمک بزرگی به درمان بیماران استان باشد.

وی بیان کرد: در این بیمارستان ۶۴ تخت عمومی پیش بینی شده و ۹۴ تخت نیز ویژه سوانح و سوختگی و زایمان است.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه از مجموعه مسئولان استان بویژه نماینده ولی فقیه در استان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مجموعه استانداری و علوم پزشکی در ساخت این بیمارستان تشکر کرد.