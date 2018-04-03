ابوظریفه: حرفهای «بن سلمان» خدمت به اشغالگران اسرائیلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طلال ابوظریفه عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین تاکید کرد: حرفهای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در راستای خدمت به اشغالگران اسرائیلی است و خطرات بزرگی برای آرمان فلسطین به دنبال دارد.

وی افزود: ما این اظهارات که خدمت مجانی به اشغالگران است را مورد مخالفت قرار می دهیم و خواستار توقف همه اشکال عادی سازی با تل آویو هستیم. فلسطینی ها خواستار موضع گیری در قبال این سخنان که به مثابه تعدی به آرمان فلسطین است، هستند.

ابو ظریفه تاکید کرد: اسرائیل همه گروههای مقاومت و هر طرفی که از آرمان فلسطین حمایت کند را هدف قرار می دهند.

از سوی دیگر جنبش الصابرین نیز اعلام کرد: سخنان بن سلمان اعتراف آشکار به این است که اراضی تاریخی فلسطین متعلق به اشغالگران است. این حرفها دعوت آشکار و علنی به برقراری رابطه کامل با دشمن صهیونیست است. این موضع گیری به مثابه تعدی بزرگ از سوی عربستان به حقوق ملت فلسطین و آرمان عادلانه آن است. ما حرفهای بن سلمان که جنبش های مقاومت مانند حماس و حزب الله را تروریستی خوانده است و آنها را خطری برای منطقه خوانده، مورد مخالفت قرار می دهیم.

شایان ذکر است که ولیعهد سعودی در بخشی از مصاحبه خود با آتلانتیک گفت: «معتقدم که فلسطینیان و اسرائیلی‌ها حق داشتن سرزمین خود را دارند. اما باید یک توافق صلح داشته باشیم تا ضمن ارائه ثبات برای همگان، روابط نیز عادی‌سازی شود. ما البته نگرانی‌های دینی درباره سرنوشت مسجدالاقصی در قدس و درباره حقوق مردم فلسطین داریم. این معضلات ماست. ما هیچ مشکل دیگری با هیچ کسی (اسرائیلی‌ها) نداریم».

وی با تاکید بر اینکه عربستان هیچ مشکلی با یهودیان ندارد، ادامه داد: «ما منافع مشترک زیادی با اسرائیل داریم و اگر توافق صلح حاصل شود منافع بسیار بیشتری بین اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) و کشورهایی مانند مصر و اردن به‌وجود خواهد آمد».