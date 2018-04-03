به گزارش خبرگزاری مهر، فرا رسیدن ایام نوروز به همراه افزایش مسافرتهای بین شهری و از طرفی کاهش ترددهای درون شهری سبب شد میانگین تراز صوت ایستگاههای سنجش صدا دو دسیبل کاهش یابد.
میانگین تراز صوت ثبت شده توسط ایستگاههای سنجش صوت شرکت کنترل کیفیت هوا در دو هفته پایانی سال گذشته ۷۰/۱۰ دسی بل بود این در حالیست که در دو هفته ابتدایی سال ۹۷ این عدد به ۶۸/۵۷ دسیبل رسید. میانگین تراز صوت در طول دوره زمانی شب تغییری چندانی نداشت و حدود ۶۷ دسی بل ثبت شد.
طبق بررسیهای انجام شده اگر تعداد خودروها در ناحیه موردنظر نصف شود میزان تراز صوت تنها حدود ۲ دسیبل کاهش خواهد یافت بنابراین با توجه به تفاوت زیاد میانگین تراز صوت در شرایط موجود با شرایط استاندارد، برنامهای مدون و تلاشی مضاعف لازم است تا شرایط بهبود یابد.
بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، متاسفانه امروزه آلودگی صوتی نسبت به سایر آلودگیها در اولویت پایینتری قرار گرفته است چرا که خطرات بهداشتی ناشی از آن به سرعت قابل رویت نیست این در حالیست که با توجه به عوارض ناشی از آن به عنوان یکی از معضلات زیستمحیطی، کنترل آلودگی صوتی از امور مهمی است که لازم است توجه بسیاری از برنامهریزان شهری را به خود معطوف سازد و برای حل این معضل چارهای بیندیشند.
عادت به صدای ناهنجار به منزله کاهش اثرات ناشی از آن نیست. افزایش فشارهای عصبی، کاهش تمرکز، افزایش فشار خون و ناراحتی های قلبی از مهمترین عوارض مواجهه با آلودگی صوتی است علاوه بر مسئولان، شهروندان میتوانند با انجام اقداماتی از جمله کاهش استفاده از بوق، مراجعه بهموقع به مراکز معاینه فنی و استفاده از خودروهای هیبریدی و موتور برقی نقش مؤثری را در بهبود شرایط ایفا کنند.
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