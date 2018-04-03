۶۵۰۰ نفر در استان بوشهر به اعتکاف رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش استقبال از برنامه اعتکاف هستیم و افراد زیادی در این برنامه حضور پیدا می‌کنند.

وی با اشاره به حضور گسترده قشر جوان در این برنامه خاطرنشان کرد: در اعتکاف انسان سه روز از خانه و خانواده خود دور می‌شود و ذخیره‌ای برای آخرت خود کسب می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: برنامه اعتکاف امسال در ۱۶۰ مسجد استان بوشهر برگزار شد و شش هزار و ۵۰۰ نفر معتکف شدند.

وی با اشاره به اعزام ۴۵۰ روحانی در قالب کاروان مبلغین و مبلغات به ۱۶۰ مسجد بیان کرد: روحانیون و مبلغین و مبلغات به احکام و مسائل شرعی پاسخ گفته و آموزه‌های قرآنی موضوعی و احادیث عترتی را تشریح کردند.

سروستانی افزود: در این سه روز برنامه‌های متنوعی از جمله اقامه نماز جماعت سه وعده، برگزاری مجالس و محافل انس با قرآن کریم و ادعیه، جلسات معرفتی، جلسات پرسش و پاسخ و وعظ و خطابه و تصحیح قرائت نماز برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: ۷۵ محفل انس با قرآن در قالب طرح «با قرآن در زلال اعتکاف» با همکاری اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزار شد.