نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حالی که سواحل شمالی استان نسبتا آرام و بدون تلاطم است اما سواحل جنوبی استان تا عصر امروز به سبب تداوم وزش باد شمال غربی همچنان متلاطم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از عصر امروز با کاهش سرعت باد از تلاطم دریا در نواحی جنوبی استان کاسته شود.

ورود امواج ناپایدار به جو استان

وی افزود: همچنین با ورود امواج ناپایدار به جو استان و افزایش ناپایداری‌های جوی، از فردا تا اوایل هفته آینده ضمن افزایش ابر، احتمال بارش باران بصورت پراکنده در برخی از نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

شفیع‌خدایی اضافه کرد: بارش باران در روزهای جمعه و شنبه از مقدار بیشتری برخوردار است و ضمن اینکه طی این دو روز سرعت وزش باد شرقی بر روی دریا نیز افزایش می یابد.

افزایش ابر و بارش خفیف باران

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان قسمتی ابری تا نیمه ابری در برخی نقاط همراه با وزش باد و از فردا افزایش ابر و احتمال بارش خفیف باران در برخی نقاط شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در نواحی جنوبی استان در برخی ساعات روز تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی استان ۳۰ تا ۶۰ گاهی تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از امشب ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

شفیع‌خدایی گفت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت چهار و ۱۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۷ و ۱۴ دقیقه و مد دوم ساعت ۲۳ و هفت دقیقه خواهد بود.