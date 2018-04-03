حجت الاسلام مرتضی عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش زائران بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: زائران بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری در طرح آرامش بهاری در این استان افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: در ایام نوروز امسال بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری بازدید کردند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از هفت هزار مسافر در بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری اسکان داده شده است.

برپایی خیمه های معرفت در۱۸ بقعه متبرک چهارمحال و بختیاری

وی با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در ۴۵ بقعه متبرکه چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: خیمه های معرفت در ۱۸ بقعه متبرک چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز تشکیل شده بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر بقعه حلیمه و حکیمه خاتون و امامزاده حمزه علی میزبان بیشترین مسافران نوروزی در چهارمحال و بختیاری بوده اند.