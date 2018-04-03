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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۳۵

دستیار رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد؛

امکان سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روس ها در صنعت نفت ایران

امکان سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری روس ها در صنعت نفت ایران

دستیار رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد: شرکت‌های نفت و گاز این کشور می‌توانند بیش از ۵۰ میلیارد دلار، در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، یوری اوشاکوف، دستیاری رئیس جمهوری روسیه، به خبرنگاران اعلام کرد: سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ نفت و گاز روسیه در توسعه میدان‌های ایران ممکن است بیش از ۵۰ میلیارد دلار باشد.

وی گفت: انرژی امیدوارکننده‌ترین حوزه برای همکاری میان روسیه و ایران است؛ شرکت‌های پیشتاز نفت و گاز روسیه، همچون گازپروم، گازپروم نفت، روسنفت، لوک اویل، زاروبژنفت و تاتنفت به طور ساختارمند توسعه میدان‌ها را در ایران بررسی می‌کنند؛ حجم مورد انتظار سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد دلار است.

پیش از این خبرهایی درباره امضای تفاهمنامه میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های گازپروم، روسنفت، لوک اویل، گازپروم نفت، تات نفت و زاروبژنفت از سال ۲۰۱۶ میلادی تا کنون منتشر شده بود.

برخی از این شرکت‌ها، کار مطالعه میدان‌ها را تکمیل و پیشنهادهای خود را به شرکت ملی نفت ایران ارائه داده‌اند.

کد مطلب 4262408

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