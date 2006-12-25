به گزارش مهر، این روزنامه کروات با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه کشورمان، نوشته است: ایران، روز گذشته ضمن محکوم کردن قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره فعالیت های هسته ای اش که تحریم هایی را نیز متوجه این کشور ساخته، این قطعنامه را کاغذ پاره هایی عنوان کرده که هراسی از آن به دل راه نمی دهد و تاکید کرده که روند فعالیت های مربوط به غنی سازی را با سرعتی بیش از گذشته ادامه خواهد داد.

در ادامه تحلیل وچرنی لیست می خوانیم: بیشترین تاکید قطعنامه شورای امنیت بر لزوم "تعلیق اورانیوم" در ایران است، چرا که در واقع این شورا، خواهان تداوم غنی سازی اورانیوم در ایران نیست و درهمین چارچوب نیز انتقال، خرید یا فروش هر گونه مواد مرتبط با غنی سازی به ایران یا از این کشور را ممنوع ساخته و هم چنین محدودیت هایی را برای سفر مهم ترین مقامات درگیر با موضوع هسته ای ایران در نظر گرفته است.

پرتیراژترین روزنامه کرواسی ادامه می دهد: در همین حال محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران با اشاره به تلاش های آلمان، انگلیس و فرانسه برای تصویب این قطعنامه علیه تهران، تاکید کرده که کسانی که این قطعنامه را علیه کشورش ساماندهی کرده و به صورت یک جانبه، مسئله هسته ای ایران را امنیتی ساخته اند، به زودی از کرده خویش پشیمان خواهند شد.

در بخش دیگری از این گزارش تحلیلی افزوده شده: رئیس جمهور ایران قطعنامه اخیر شورای امنیت را "کاغذپاره هایی" دانسته که بر مبنای خواسته های چند کشور غربی تنظیم شده و هدف اصلی آن نیز محروم ساختن ملت ایران از حقوق مسلم شان در زمینه هسته ای است.

این روزنامه چاپ زاگرب می افزاید: احمدی نژاد هم چنین با اشاره به صدور این قطعنامه از سوی شورای امنیت به تدوین کنندگان آن چنین می گوید که شما نمی توانید با وجود این قبیل اقدامات، ادعای دوستی با ایران را هم مطرح کنید؛ ضمن آن که باید بدانید این یک "بازی دو سویه" است.

در ادامه تحلیل وچرنی لیست می خوانیم: از سوی دیگرعلی لاریجانی، مسئول پرونده هسته ای ایران تصریح کرده که جمهوری اسلامی ایران به عنوان نخستین پاسخ به قطعنامه شورای امنیت در اقدامی سریع، فعالیت های مرتبط با تاسیسات 3000 سانتریفیوژ غنی سازی در نطنز را با سرعتی بیش از گذشته ادامه خواهد داد.

این روزنامه کروات افزوده است: لاریجانی به روزنامه کیهان گفته که فعالیت های در تاسیسات نطنز ( با 3000 سانتریفیوژ) از صبح شنبه آغاز شده و هم چنین او این اقدام تهران از پاسخی درخور به قطعنامه شورای امنیت دانسته که به سرعت هم ادامه خواهد یافت.

به گزارش مهر پرتیراژترین جریده کرواسی با بیان این مطلب که دولت ایران، قطعنامه اخیر شورای امنیت را "غیر قانونی" می داند، مواضع اخیر سخنگوی وزارت خارجه کشورمان را مورد اشاره قرار داده و ادامه می دهد: در همین حال محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که تهران پس از صدور قطعنامه شورای امنیت لزومی بر تداوم همکاری هایش در ابعاد پیشین با آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی بیند.

در ادامه این تحلیل می خوانیم: ایران در پائیز سال جاری دومین آبشار 164 تایی سانتریفیوژ های غنی سازی در تاسیسات نطنز را راه اندازی کرده و قرار است در آینده نزدیک نیز مجموعه 3000 سانتریفیوژ در این تاسیسات به کار مشغول شوند تا به این ترتیب ایران به غنی سازی سوخت مورد نیاز نیروگاه اتمی خویش بپردازد.

بخش پایانی گزارش وچرنی لیست با اشاره به اعمال استانداردهای دوگانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چنین جمع بندی شده است: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین اعمال "استانداردهای دوگانه" از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بی تفاوتی این نهاد بین المللی در قبال تسلیحات هسته ای اسرائیل را محکوم کرده است.