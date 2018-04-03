به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، مهمترین برنامه‌های سازمان بیمه سلامت در سال جاری را تشریح کرد و افزود: برنامه‌های سازمان بیمه سلامت ایران برگرفته از اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، احکام برنامه ششم و سیاست‌های کلی سلامت بوده که مهمترین آن استقرار سازمان الکترونیک است که امیدواریم در سال جاری گام های موثری برداریم.

وی ادامه داد: برابر قانون تمامی بخش‌های ارائه دهنده خدمت در حوزه سلامت اعم از دولتی، خصوصی و غیر دولتی مکلف شدند که در زمان ارائه خدمت از پایگاه بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران استحقاق سنجی کنند. این موضوع به مدیریت هزینه و حذف حذف دفترچه در بیمارستان های دولتی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

موهبتی به حذف دفترچه در بخش بستری نیز اشاره کرد و گفت: حذف دفترچه در اواخر سال ۹۶ در ۴ استان در بخش بستری ۱۲۰ بیمارستان در کشور آغاز شد. امیدواریم تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۷ این موضوع در سراسر بیمارستان‌های دولتی با همت وزارت بهداشت، معاونت درمان و آی تی وزارت مذکور شکل گیرد. البته ما در ابتدای راه هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که الکترونیکی شدن خدمات را در بخش سرپایی نیز محقق کنیم.

موهبتی اجرای گایدلاین‌ها، راهنماهای بالینی و پروتکل های درمان به منظور خرید راهبردی را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: تلاش خواهیم کرد که در سال جاری بتوانیم همپوشانی را نیز برطرف کنیم. در حال حاضر بین این سازمان و صندوق تامین اجتماعی حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر همپوشانی وجود دارد. البته در اواخر سال ۹۶ با اقداماتی از همپوشانی جدید جلوگیری شد و با الکترونیکی شدن و اتصالی که در پایگاه جمعیتی صورت گرفته، در هنگام صدور و تمدید دفترچه امکان همپوشانی به حداقل خواهد رسید.