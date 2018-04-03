افزایش ۱۷ درصدی حضور گردشگران در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر با ابراز رضایت از روند پذیرش گردشگران نوروزی در این شهر، گفت: در نوروز ۹۷، حضور گسترده مهمانان نوروزی در تبریز غافلگیر کننده و تحسین برانگیز بود، از وضعیت حضور گردشگران در تبریز راضی هستم و این حاصل همکاری و مهمان‌نوازی مردم و دستگاههای ذیربط است.

وی گفت: در ایام نوروز “موزه شهر” واقع در عمارت شهرداری تبریز بیشترین بازدید کننده در بین مراکز گردشگری را داشت و ۹۳ هزار نفر از این موزه بازدید کردند.

وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ به عنوان سال “حمایت از کالای ایرانی” افزود: در این راستا تمهیدات لازم برای راه اندازی نمایشگاه دائم صنایع دستی در تبریز اتخاذ شده است و تلاش می‌کنیم هنرمندان صنایع دستی به زودی دارای مکان مناسبی برای عرضه دائم تولیدات خود باشند.

شهین باهر در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: در هفته دوم تعطیلات نوروزی، سفری غیر رسمی به بوسنی داشتم که در این سفر با توجه به پیشنهاد اخیر مقامات این کشور برای خواهرخواندگی تبریز با یکی از شهرهای این کشور، هماهنگی هایی در این زمینه انجام و نیز مقرر شد نمایشگاه تولیدات صنایع دستی و ظرفیت‌های گردشگری تبریز در بوسنی برپا شود.

شهردار تبریز معرفی این شهر به عنوان شهر گردشگری را بخش مهمی از فعالیت‌های حوزه گردشگری دانست و گفت: تبریز متاسفانه هنوز آنطور که باید شهر گردشگری نشده است و ما باید با شناسایی نیازها و تمایلات گردشگران و حمایت از سرمایه گذاران و معرفی ظرفیت‌های گردشگری این شهر در داخل و خارج کشور، روند رو به رشد فعلی را تقویت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به تورهای تبریزگردی بیان کرد: در نوروز امسال با بکارگیری ۲۲ دستگاه اتوبوس و راه اندازی “اپلیکیشن اعلام آنلاین مسیر”، شاهد افزایش ۶۷ درصدی استقبال گردشگران از این تورها بودیم، به طوری که ۱۶۷ هزار نفر ساعت از این تورهای رایگان استفاده کرده و تاکسی‌های” از من بپرس” نیز ۴۷ هزار مورد راهنمایی و خدمات اطلاع رسانی به گردشگران ارائه کردند.

وی ادامه داد: با هماهنگی به عمل آمده بخشی از مجموعه بازار سنتی تبریز هم در ایام نوروز باز بود و امیدواریم در سال‌های آتی با همکاری بیشتر بازاریان شاهد فعالیت کامل بازار در ایام نوروز باشیم.

ایرج شهین باهر با اشاره به برنامه‌ریزی های انجام شده و عزم جدی مسئولان و دست اندرکاران برای توسعه گردشگری در تبریز گفت: نوروز امسال جرقه رونق گردشگری تبریز زده شد و تلاش می‌کنیم این روند همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸ و نیز در سال‌های آتی با قدرت تمام ادامه یابد.