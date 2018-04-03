به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه به‌همراه جمعی از مسئولان از چند کارخانه در استان بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان مشکلات این کارخانه‌های تولیدی قرار گرفت.

مصری در جریان این بازدید طی سخنانی با اشاره به رکود و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی تصریح کرد: تعدادی از کارخانجاتی که در استان فعال هستند و امروز شاهد هستیم که در این کارخانه‌ها دستگاه‌ها تعطیل، کارگران بیکار و بهترین تولیدات که حتی در سطح ملی نیز تولید می‌شود، به دلیل عدم حمایت مسئولان استان و سرمایه‌گذاران و خصوصاً عدم حمایت مردمی که از این محصولات استفاده نمی‌کنند و به دنبال برندهای خارجی هستند، با رکود مواجه شدند.

وی گفت: در یکی از واحدهای تولیدی استان حدود ۹۰۰ نفر مشغول به کار بودند و امروز ۳۸۰ نفر در حال کار هستند، دو سالن واحد مورد نظر تعطیل شدند، مشکل نقدینگی دارند و اگر ایرانی ها، کالای ایرانی مصرف نکنند و به ویژه کرمانشاهی‌های با تعصب و با غیرت اگر در فروشگاه‌ها برند شهر خود را که حتی در فرانسه مورد استفاده قرار می‌گیرد، خرید نکنند، کارگران بیکار می‌شوند.

این نماینده مجلس خواستار همت همگان برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخل شد.