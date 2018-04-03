تفرجگاه ها و بوستان های تبریز از زباله پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود برزگر جلالی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پس از پایان روز طبیعت و از دقایق پایانی دیشب نیروهای خدمات شهری شهرداری تبریز این مکان ها را از وجود زباله و نازیبائی های بجا مانده از این روز پاکسازی کردند.

وی اظهارکرد: با آغاز سال نو و در آستانه روز طبیعت تمهیدات لازم برای مدیریت هرچه بهتر وضعیت بوستان ها و معابر شهری و به حداقل رساندن آسیب های احتمالی به محیط زیست در این روز فراهم شده و تدابیر لازم در این زمینه از سوی حوزه معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز اندیشیده شده بود.

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز یادآوری کرد: در راستای مدیریت پسماند شهری کیسه زباله هایی با برچسب پیام زیست محیطی آماده و در روز طبیعت توسط عوامل حوزه خدمات شهری در اختیار شهروندان قرار گرفت.

برزگرجلالی ادامه داد: با اجرای طرح های مختلف خدماتی نظافت، زیباسازی و پاکیزگی تبریز، گام اساسی در تحول بصری این شهر در سال جدید برداشته شده است.

وی گفت: معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری تبریز طرح های مختلفی در زمینه زیباسازی، پاکیزگی شهری، از بین بردن نازیبائی های بصری، حذف موانع فیزیکی و آماده سازی هر چه بهتر شهر برای سال نو در قالب 'گوزل تبریزیم' و 'بایرام پیشوازی - تبریزین یازی' انجام داده است.