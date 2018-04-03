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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

در سایه محاصره ظالمانه سعودی‌ها؛

شمار قربانیان دیفتری در یمن به ۸۴ نفر رسید/۱۵۱۶ مورد ابتلا

شمار قربانیان دیفتری در یمن به ۸۴ نفر رسید/۱۵۱۶ مورد ابتلا

سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارشی اعلام کرد: از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون ۱۵۱۶ مورد ابتلا به بیماری دیفتری در یمن شناسایی شده و شمار قربانیان این بیماری نیز به ۸۴ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری دیفتری در یمن به ۸۴ نفر رسیده است.

سازمان بهداشت جهانی در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: از ماه اکتبر سال گذشته تا کنون ۱۵۱۶ مورد ابتلا به بیماری دیفتری در یمن شناسایی شده و شمار قربانیان این بیماری نیز به ۸۴ نفر رسیده است.

براساس این بیانیه، شیوع دیفتری در ۲۰ استان از جمله در اب و نیز در الحدیده واقع در غرب کشور یمن مشاهده شده است.

لازم به ذکر است، با توجه به ادامه حملات ددمنشانه سعودی ها به کشور یمن و تداوم محاصره ظالمانه این رژیم، میلیون ها نفر از مردم این کشور آواره شده اند و بالطبع به دلیل عدم دسترسی به آب آشامیدنی و عدم جمع آوری زباله ها، مردم این کشور هر روز در معرض خطر مبتلا به بیماری های گوناگون قرار دارند.

کد مطلب 4262431

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