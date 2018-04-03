آمریکا در حال تأسیس ۲ پایگاه در منبج واقع در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آمریکا در حال ساخت ۲ پایگاه نظامی در شهر منبج واقع در سوریه است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، آمریکا در شمال روستای «دادات» (Dadat) واقع در شهر منبج در شمال سوریه که تحت اشغال گروهک های تروریستی پ‌ک‌ک و پ‌ی‌د قرار دارد در حال تأسیس ۲ پایگاه است.

آناتولی در این باره اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در حال حاضر یک مرکز نظارتی در این منطقه تأسیس کرده و درحال انتقال مصالح ساختمانی به این منظور هستند.

بر این اساس، یکی از پایگاه های آمریکا در ۸ کیلومتری رود «ساجور» (Sajur) واقع در جرابلس که منطقه عملیاتی سپر فرات و خط مقدم منبج را از هم جدا می‌کند قرار دارد.

آمریکا پایگاه دیگر را در ۴ کیلومتری جنوب روستای دادات در حال ساخت است.

در صورت اتمام این پایگاه، النعیمیه نزدیکترین پایگاه آمریکایی به منطقه سپر فرات خواهد بود.