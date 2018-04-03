به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته بعدازظهر سه شنبه در بازدید از دبیرخانه رویداد «همدان ۲۰۱۸» و در جمع خبرنگاران گفت: بازدید یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اماکن گردشگری همدان در نوروز ۹۷ نشان دهنده آن است که معرفی استان با رویداد «همدان ۲۰۱۸» ممکن است.

وی با تاکید بر اینکه رویداد «همدان ۲۰۱۸» یک فرصت طلایی برای استان است، عنوان کرد: در بحث گردشگری در گذشته خوب کار نکردیم اما امسال باید گردشگری را متحول کنیم.

خجسته بابیان اینکه همدان با ۱۸۰۰ جاذبه نتوانست با استان های صاحب نام در گردشگری رقابت کند، گفت: سود میزبانی رویداد «همدان ۲۰۱۸»برای استان همدان اشتغال پایدار است چراکه گردشگری اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه به حدود ۴۰ کشور سفر کرده ام و بسیاری از کشورها عنوان میکردند که درآمد غالب آنها از گردشگری است، گفت: سود تحول گردشگری در همدان اشتغال

و ارتقای فرهنگ است.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه باید همه توان را برای جهانی کردن همدان به کار گیریم، گفت: از استاندار همدان درخواست شده همانطور که برای صنعت تلاش می کند در حوزه گردشگری نیز کارهای منسجم به انجام برسد.

وی با بیان اینکه اگر توانی که برای پتروشیمی و صنعت گذاشتیم را برای گردشگری گذاشته بودیم امروز در حوزه گردشگری می‌درخشیدیم، گفت: اکنون که توفیق میزبانی رویداد همدان ۲۰۱۸ حاصل شده باید همه مدیران و مسئولان به صورت ویژه پای کار باشند.

خجسته در ادامه با بیان اینکه امسال ثبت یک اثر جهانی برای همدان یک مسئله حیثیتی است، گفت: تمام مدیران استان همدان باید به مقوله همدان ۲۰۱۸ ورود پیدا کنند و همدانی‌های مقیم تهران و خارج از کشور نیز سفیر همدان ۲۰۱۸ باشند.

وی با بیان اینکه باید نخبگان گردشگری همدان را شناسایی کرده و در حوزه گردشگری به نفع استان کار کنیم، گفت: با طرح «همدان ۲۰۱۸» در عرصه بین المللی باید دنبال جذب سرمایه گذار بود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بودجه پیشنهادی برای میزبانی رویداد همدان ۲۰۱۸ را از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۲ میلیارد تومان افزایش داده ایم.