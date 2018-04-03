به گزارش خبرنگار مهر، سید احمدعلی موسوی نیا عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران به اخلاق مداری و خدمت رسانی مطلوب عوامل ستادی و اجرایی در ۱۰ پایگاه اسکان آموزش و پرورش استان اشاره کرد و اظهار داشت: اسکان شایسته ۱۱۷ هزار مسافر در قالب ۳۲ هزار و ۴۴۰ خانوار حاکی از نقش بسزای آموزش و پرورش لرستان در تبدیل استان از معبر به مقصد گردشگری دارد.

وی تصریح کرد: در این رابطه لازم است از تلاش ۵۰۰ نفر از همکاران ستادی اعم از مدیران مدارس، سرایداران و اعضای ستاد در ارائه خدمات شایسته به مهمانان نوروزی تقدیر و تشکر کنم.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان به رشد ۳۸ درصدی اسکان مسافران نوروزی در مدارس و اقامتگاه های آموزش و پرورش لرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: علاوه بر ۵ مرکز آموزشی رفاهی خانه معلم و اردوگاه دانش آموزی آیت الله کمالوند، ۲ هزار و ۱۰۰ کلاس نیز به امکانات اسکان تجهیز شد تا آموزش و پرورش لرستان روزانه ظرفیت پذیرش ۱۰ هزار گردشگر نوروزی را داشته باشد.

موسوی نیا بالابردن کیفیت اسکان مدارس به منظور افزایش ضریب ماندگاری مسافران در استان را یکی از مهم ترین اهداف ستاد اجرایی خدمات سفر آموزش و پرورش لرستان برشمرد و گفت: برنامه ریزی لازم برای اسکان شایسته مسافران در تابستان سال جاری نیز انجام گرفته تا بیش از پیش در جهت تثبیت لرستان به مقصد گردشگری گام برداریم.