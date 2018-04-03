بوشهر سومین استان پرتردد کشور/ سفرهای نوروزی ۶ درصد بیشتر شد

ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد گردشگرانی که نوروز امسال به استان بوشهر وارد شدند نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای افزایش شش درصدی است.

وی خاطرنشان کرد: هفت میلیون و ۳۵۰ هزار نفر وارد استان بوشهر شدند و بعد از استان‌های مازندران و گیلان، استان بوشهر سومین استان پرتردد کشور در ایام نوروز بوده است.

افزایش ۱۰ درصدی گشت‌های دریایی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به اینکه گناوه، دیلم و بوشهر بیشترین تعداد گردشگران را در این ایام داشته‌اند، تصریح کرد: مناطق ساحلی یکی از مهمترین جاذبه‌های استان بوشهر در این ایام بوده است.

وی ادامه داد: استقبال از گشت‌های دریایی ۱۰ درصد افزایش یافته است و تاکنون ۴۰۹ هزار نفر از گشت‌های دریایی در استان بوشهر استقبال کردند.

امیرزاده گفت: جاذبه‌های گردشگری بسیار زیادی در استان بوشهر وجود دارد که باعث می‌شود تا هر ساله شاهد حضور گسترده گردشگران در استان باشیم و امسال نیز با افزایش گردشگران در نوروز روبرو بودیم.

افزایش ۳۰ درصد بازدید از موزه‌ها

وی با اشاره به اینکه بازدید از موزه‌های استان نیز حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: موزه رئیسعلی دلواری، موزه تجارت دریایی، موزه تاریخ پزشکی و موزه مردم‌شناسی مورد استقبال گسترده قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر را به صورت ویژه دنبال می‌کنیم و امیدواریم شاهد رونق گردشگری و توسعه اشتغال در این زمینه باشیم.