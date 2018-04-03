روحانی تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در صدر یک هیات سیاسی دقایقی پیش و با بدرقه رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.

روحانی طی این سفر در اجلاس سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در خصوص سوریه شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

رئیس جمهور علاوه بر این، دیدارهای دو جانبه ای نیز با رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهوری ترکیه و فدراسیون روسیه خواهد داشت که طی آن مسایل مربوط به روابط فیمابین و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجلاس آنکارا در ادامه گفت‌وگوهایی است که روسای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب مذاکرات آستانه و برای رایزنی و همکاری سه‌جانبه در خصوص مسائل سوریه، و از جمله اخیرا در بندر سوچی روسیه برگزار کردند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و چند تن از اعضای کابینه رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.

روحانی عصر پانزدهم فروردین ماه به ایران باز می‌گردد.