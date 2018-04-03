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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

عصر امروز؛

روحانی تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد

روحانی تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد

رئیس جمهور کشورمان در صدر یک هیات سیاسی دقایقی پیش تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در صدر یک هیات سیاسی دقایقی پیش و با بدرقه رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تهران را به مقصد آنکارا ترک کرد.

روحانی طی این سفر در اجلاس سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در خصوص سوریه شرکت و سخنرانی خواهد کرد.

رئیس جمهور علاوه بر این، دیدارهای دو جانبه ای نیز با رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین روسای جمهوری ترکیه و فدراسیون روسیه خواهد داشت که طی آن مسایل مربوط به روابط فیمابین و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجلاس آنکارا در ادامه گفت‌وگوهایی است که روسای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و روسیه در چارچوب مذاکرات آستانه و برای رایزنی و همکاری سه‌جانبه در خصوص مسائل سوریه، و از جمله اخیرا در بندر سوچی روسیه برگزار کردند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و چند تن از اعضای کابینه رئیس جمهور را در این سفر همراهی می‌کنند.

روحانی عصر پانزدهم فروردین ماه به ایران باز می‌گردد.

کد مطلب 4262461
هادی رضایی

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