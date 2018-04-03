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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۱۹

نامه مهم السیسی تحویل محمود عباس شد

نامه مهم السیسی تحویل محمود عباس شد

منابع فلسطینی با اشاره به دیدار رئیس اطلاعات مصر با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از نامه مهم السیسی که تحویل محمود عباس شده است، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عباس مصطفی کامل رئیس دستگاه اطلاعات مصر و هیات همراهش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش؛ رئیس دستگاه اطلاعات مصر نامه مهمی از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به محمود عباس تحویل داد.

ابومازن در این دیدار بر عمق روابط برادرانه میان دو ملت و رهبران مصر و فلسطین تاکید کرد و به تمایل تشکیلات خودگردان فلسطین برای تحکیم این روابط که به منفعت دو ملت برادر است، اشاره کرد.

در این دیدار آخرین تحولات اراضی فلسطین و تلاش های مصر برای تحقق آشتی ملی میان فلسطینی ها مورد رایزنی قرار گرفت.

محمود عباس تلاش گسترده مصر به رهبری السیسی برای تحقق آشتی میان فلسطینی ها را مورد تقدیر قرار داد.

کد مطلب 4262463

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