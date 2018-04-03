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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۲۱

ابلاغ رای بدوی محکومیت قاتل سه مامور انتظامی به اداره حقوقی پلیس

ابلاغ رای بدوی محکومیت قاتل سه مامور انتظامی به اداره حقوقی پلیس

رای بدوی محکومیت قاتل سه مامور انتظامی به اداره حقوقی پلیس ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اردشیر سبحانی رییس اداره حقوقی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از ابلاغ رای بدوی محکومیت قاتل سه مامور انتظامی به اداره حقوقی پلیس خبرداد.

وی افزود: خانواده شهدای حادثه خیابان پاسداران و نیروی انتظامی منتظر صدور رای قطعی از دیوان عالی کشور و اجرای قاطع حکم و همچنین برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت می باشند. 

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸ اسفند سال گذشته بود که حکم محمدرضا ثلاث عامل به شهادت رسیدن سه مأمور نیروی انتظامی در حادثه پاسداران از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد.

محمدرضا ثلاث راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفت و به شهادت رساند.

متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه،   ۲۷ اسفند ماه  سال گذشته بود بود. 

با توجه به اعتراض متهم به رای، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

گفتنی است شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان محمدرضا ثلاث را به قصاص محکوم کرده است.

کد مطلب 4262467

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