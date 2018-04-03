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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۲۸

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه:

مدارس ۶ منطقه زلزله‌زده کرمانشاه تا پیش از مهرماه بازسازی می‌شوند

مدارس ۶ منطقه زلزله‌زده کرمانشاه تا پیش از مهرماه بازسازی می‌شوند

کرمانشاه- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: مدارس ۶ منطقه زلزله‌زده استان کرمانشاه تاپیش از مهر امسال بازسازی و نوسازی می‌شوند تا دانش آموزان در مدارس جدید سال تحصیلی را شروع کنند.

مجید یزدان‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدارس استان کرمانشاه از امروز چهاردهم فروردین ماه به روی دانش آموزان، بازگشایی شد.

وی افزود: عموم دانش آموزان امروز در مدارس حضور یافتند و تقاضا داریم خانواده هایی که به هر دلیلی امروز نرسیدند، شرایط را فراهم کنند تا فردا دانش آموزان در کلاس های درس حضور یابند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از اسکان مسافران و گردشگران در خانه معلم و مدارس استان طی تعطیلات نوروزی خبر داد و گفت: از ابتدای تعطیلات تا دوازده فروردین تعداد ۶۷ هزار و ۲۲۲ نفر روز مسافر در اماکن اقامتی آموزش و پرورش استان ساکن شدند.

یزدان‌پناه بیان کرد: مدارس ۶ منطقه زلزله زده استان کرمانشاه تا قبل از مهر۹۷ بازسازی و نوسازی می شوند تا دانش آموزان زلزله‌زده در مدارس جدید سال تحصیلی را شروع کنند.

کد مطلب 4262471

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