شناسایی کارشناسانه قوانین مزاحم درحوزه کسب و کار

به گزارش خبرنگارمهر، محمد سنجری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گناباد اظهار کرد: بیشترین میزان ثبت نام در سامانه کارا که ویژه طرح های اقتصاد مقاومتی روستایی است توسط خراسان رضوی به ثبت رسیده است.

وی افزود: راه اندازی اشتغال پایدار از برنامه های ما بوده که در این راستا افزایش مهارت متقاضیان کار را در دستور کار قرار داده ایم و تسهیلات پرداخت شده و طرح هایی در دست بررسی در این جهت خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ابراز کرد: هدف و برنامه ریزی ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد می باشد که برای تحقق آن اشتغال زایی و حمایت از فرصت های شغلی سال گذشته در دست اقدام می باشد.

سنجری خاطرنشان کرد: یکی از راه های حفظ اشتغال، تولید و بهبود فضای کسب و کار، شناسایی کارشناسانه قوانین مزاحم این بخش و بررسی و اصلاح آنها با اهتمام مسئولان و دست اندرکاران ذیربط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.