عامل حمله به کارکنان سفارت ایران در یونان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پلیس یونان اعلام کرد که عامل حمله به دو نفر از کارکنان سفارت ایران در آتن را بازداشت کرده است.

پلیس بدون اشاره به جزئیات بیشتر، در این خصوص اعلام کرد که عامل حمله چهارشنبه گذشته، یک ایرانی ۴۷ ساله بوده و پیشتر نیز دو بار ورودی سفارت ایران در آتن پایتخت این کشور را به آتش کشیده بود.

لازم به ذکر است، چهارشنبه هفته گذشته فردی ناشناس با استفاده از چاقو به دو نفر از کارکنان سفارت ایران در پایتخت یونان حمله کرد.

در این حادثه دو کارمند سفارت ایران زخمی شده بودند.