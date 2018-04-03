به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد یاراحمدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال ۹۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باعنوان لایحه آزادی اطلاعات توسط رئیس دولت به مجلس تقدیم و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا وزارت کشور جلسه‌ای با مدیران روابط عمومی تعدادی از استانداری‌ها در سطح کشور از جمله لرستان به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس برگزار و ابعاد مختلف این موضوع برای بهتر اجرایی شدن بررسی شد.

یاراحمدی با بیان اینکه دانستن حق مردم است و تمامی مدیران باید در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت جدی اقدام کنند، بیان داشت: بی شک این مهم گام موثر و مفیدی در راستای شفاف سازی فضای عمومی و پاسخگویی دولتمردان در هر سطحی، برابر مردم و مطالبات به حق آنان است.

وی با اشاره به اینکه استانداری ملزم به پاسخگویی به درخواست هایی است که فاقد اطلاعات شخصی و طبقه بندی شده باشد، بیان داشت: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد؛ همچنین استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

سرپرست روابط عمومی استانداری لرستان با بیان اینکه بنای مدیریت استان نیز بر عملی شدن حقوق شهروندی به ویژه در این مهم است، اضافه کرد: در این خصوص امیدواریم با برنامه‌ریزی و توجیه تمامی مدیران استان و با کمک خداوند متعال بتوانیم نتایج مطلوبی از این رهگذر به دست آوریم تا بخش کوچکی از مطالبات به حق مردم در این زمینه را محقق سازیم.

وی افزود: بزودی مدیران و دستگاه های اجرایی استان عضو این سامانه خواهند شد و از طریق همین سامانه با هماهنگی استانداری ملزم به پاسخگویی به در خواست های عموم مردم و سوالات و ابهامات آنان خواهند شد.

مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استانداری لرستان تصریح کرد: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس اینترنتی Http://foia.iran.gov.ir در دسترس عموم شهروندان است که می توانند با ثبت نام در این سامانه درخواست خود را درج کنند.

بر اساس این گزارش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی سید موسی خادمی استاندار لرستان را به عنوان رئیس اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این استان منصوب کرده است.

در همین راستا نیز خادمی استاندار لرستان، طی حکمی فرزاد یاراحمدی سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری را در بهمن ماه سال گذشته به عنوان مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استانداری منصوب کرد.