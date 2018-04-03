  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

امروز صورت گرفت؛

اعزام مربی و نوجوان ملی‌پوش کرمانشاهی به مسابقات جهانی تکواندو

اعزام مربی و نوجوان ملی‌پوش کرمانشاهی به مسابقات جهانی تکواندو

کرمانشاه- مربی و نوجوان ملی‌پوش کرمانشاهی به مسابقات جهانی تکواندو در تونس اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید ناصری مربی تیم ملی نوجوانان و کوثر اساسه نوجوان ملی پوش کرمانشاهی تیم‌های ملی تکواندو را در رقابت‌های قهرمانی جهان در تونس همراهی می‌کنند.

 تیم‌های ملی نوجوانان کشورمان امروز راهی تونس شدند و وحیدناصری مربی تیم ملی نوجوانان و کوثر اساسه نوجوان ملی پوش شایسته کرمانشاهی در معیت تیم‌های ملی تکواندو در این رقابت‌ها حضور دارند.

 مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان بوینس آیرس ۲۰۱۸ طی روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد.

همچنین دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰ تا ۲۴ فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد و میزبان این دو رویداد شهر ساحلی الحمامات تونس است.

کد مطلب 4262496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه