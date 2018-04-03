به گزارش خبرنگار مهر، وحید ناصری مربی تیم ملی نوجوانان و کوثر اساسه نوجوان ملی پوش کرمانشاهی تیمهای ملی تکواندو را در رقابتهای قهرمانی جهان در تونس همراهی میکنند.
تیمهای ملی نوجوانان کشورمان امروز راهی تونس شدند و وحیدناصری مربی تیم ملی نوجوانان و کوثر اساسه نوجوان ملی پوش شایسته کرمانشاهی در معیت تیمهای ملی تکواندو در این رقابتها حضور دارند.
مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان بوینس آیرس ۲۰۱۸ طی روزهای ۱۷ و ۱۸ فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد.
همچنین دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰ تا ۲۴ فروردین ۹۷ برگزار خواهد شد و میزبان این دو رویداد شهر ساحلی الحمامات تونس است.
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