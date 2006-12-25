کنترل زرادخانه هسته ای اسرائیل تنها راه جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه است / به دنبال جلوگیری از هولوکاست هسته ای اسرائیل بودم

به گزارش خبرگزاری مهر، وانونو در گفتگو با تارنمای"امریکن ریپورتر" اظهار داشت : اسرائیل عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ ای موسوم به ان پی تی نیست و با اتخاذ سیاست ابهام هسته ای از تایید و یا رد وجود زرادخانه‌های اتمی یا سلاح‌های هسته‌ ایش خود داری می ‌کند.



وانونو افزود : درباره سلاحهای هسته ای اسرائیل در خاورمیانه تنها می توان گفت که فیلی در یک اتاق وجود دارد که هیچ کس نمی‌ خواهد وجودش را بپذیرد و این فیل همان زرادخانه‌ بزرگ هسته‌ ای اسرائیل است.



وی با اشاره به سوابق خود به عنوان یک تکنیسین هسته ای از سال 1976 تا 1985 در نیروگاه اتمی دیمونا گفت : ما در این مدت سالانه برای 10 بمب اتم، پلوتونیوم پردازش می کردیم.

در همین رابطه اخیراً ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با یک مجله آلمانی به برخورداری این رژیم از تسلیحات هسته ای اعتراف کرده است.

وانونو در سال 1986 از سمت خود استعفا داد و ابتدا به استرالیا و سپس به لندن رفت و عکسهای گرفته شده از دیمونا را به ساندی تایمز داد و پس از آنکه گروهی از دانشمندان هسته‌ ای ، عکسهای او را به عنوان مدرکی برای افشای برنامه ها و ساخت سلاحهای هسته ای اسرائیل پذیرفتند؛ وی با استفاده از طرفندی به ایتالیا آورده شد و پس از ربوده شدن از سوی سازمان جاسوسی اسرائیل(موساد) به فلسطین اشغالی انتقال یافت و 18 سال را در زندان به سر برد که 12 سال آن انفرادی بوده است.

وی که مدتی است از زندان آزاد شده، ولی تحت کنترل مقامهای اسرائیلی قرار دارد؛گفت : سرانجام متوجه شدم که اسرائیل به پولوتونیوم کافی برای تولید 200 سلاح هسته ‌ای دست یافته است.



افشاگر برنامه هسته ای اسرائیل افزود: وقتی که کار پردازش لیتیوم 6 که فقط در بمب‌های هیدروژنی استفاده می شد ؛ آغاز کردم واقعاً ترسیدم و احساس خطر کردم.



وانونو از فعالیتهای هسته ای رژیم صهیونیستی به عنوان یک "هولوکاست" هسته ای نام برد و گفت : من احساس کردم که باید از هولوکاست هسته ای در خاورمیانه جلوگیری کنم و از این رو 60 قطعه عکس از محل پردازش تسلیحات هسته ‌ای در عمق 75 متری زیر نیروگاه دیمونا گرفتم و به خارج از اسرائیل رفتم.



این تکنسین هسته ای همچنین گفت :"فکر می‌کنم افشاگری من درباره‌ برنامه‌ تسلیحات هسته‌ ای اسرائیل همچنین به سرنگونی دولت آپارتاید آفریقای جنوبی کمک کرده است؛ به این دلیل که زمانی که دولت‌های جهان پی بردند که اسرائیل به آفریقای جنوبی در توسعه‌ تسلیحات هسته‌ ای کمک می‌کند، این موضوع پایان آپارتاید بود."



وی با اشاره به مشکلات خود در اسرائیل افزود: زمانی که سخن از موضوع سلاحهای هسته ای در خاورمیانه به میان می‌آید، می‌ توان گفت فیلی در یک اتاق وجود دارد که هیچ کس نمی ‌خواهد وجودش را بپذیرد و این فیل همان زرادخانه‌ بزرگ هسته‌ ای اسرائیل است.



وانونو همچنین با اشاره به حمله آمریکا به عراق گفت : ابتدا آمریکا با ادعای این که عراق تسلیحات هسته ای دارد به این کشور حمله کرد و اکنون نیز بوش احتمال می دهد که ایران در آینده به توسعه سلاحهای هسته‌ ای بپردازد ولی حقیقت این است که اسرائیل به مدت 30 سال برنامه‌ تسلیحات هسته‌ ای محرمانه ‌ای داشته و در این مدت بیش از 200 بمب هسته ای تولید کرده است.



وانونو در پایان گفت: هدف ما باید خاورمیانه ‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ ای باشد که این برنامه‌ نیز باید اسرائیل را شامل شود.

وانونو در آوریل سال 2004 از زندان آزاد شد، ولی وی به اجازه خروج از سرزمینهای اشغالی ، و مصاحبه با رسانه های خارجی داده نشده است.