به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک لحظاتی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که افراد نقابدار تظاهرات اعتراض آمیز کارکنان راهآهن فرانسه را به خشونت کشیدند.
تظاهرات کارکنان راهآهن فرانسه در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری جدید این کشور امروز عصر در ایستگاه راه آهن شرقی واقع در پاریس در حال برگزاری بود که گروهی از افراد سیاه پوش نقاب دار به شکاندن شیشه های مغازه ها و دفاتر اداری مبادرت ورزیده، راهپیمائی اعتصاب کنندگان را به خشونت کشیدند.
این افراد سپس بطری هائی را به سوی پلیس فرانسه پرتاب کردند؛ پلیس نیز در پاسخ به این اقدام آن ها از ماشین های آب پاش استفاده کرد و با تظاهرات کنندگان درگیر شد.
لازم به ذکر است، کارکنان راهآهن فرانسه ساعاتی پیش نخستین روز از اعتصاب سراسری خود را که در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری جدید این کشور بود آغاز کردند.
این اعتصاب که قرار است برای ۳ ماه آینده به فاصله زمانی هر ۵ روز یک بار اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش پیشروی ماکرون از آغاز دوره زمامداری است.
هر اعتصاب ۲ روز متوالی طول خواهد کشید و با اینحساب، شمار روزهایی که تردد ریلی در فرانسه مختل میشود به ۳۶ روز خواهد رسید.
گفتنی است شرکت راهآهن ملی فرانسه اصلاحات ماکرون را که به بهانه افزایش رقابت با خطوط ریلی سایر کشورهای اروپایی انجام میگیرد گامی در جهت خصوصیسازی تعبیر میکنند.
اگر ماکرون از پس این اعتصاب برآید، راه وی برای اعمال اصلاحات در حوزههای دیگر از جمله آموزش و صندوق بازنشستگی باز میشود.
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