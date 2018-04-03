به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اطلاعیه شماره ۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ سازمان هواشناسی در روز چهارشنبه سامانه بارشی شمال غرب، سواحل غربی خزر و مناطقی از جنوب غرب، دامنه های زاگرس جنوبی ومرکزی و البرز غربی و بتدریج از بعدازظهر بخشهایی از غرب، البرز مرکزی و شرقی، سواحل شرقی خزر و مناطقی از شمال شرق را در برمی گیرد و سبب رگبار باران، گاهی رعدو برق و وزش باد شدید خواهد شد. از بعدازظهر روز چهارشنبه در بخشهایی از دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود که احتمال خیزش گردوخاک در برخی مناطق مذکور وجود دارد.

همچنین با شمالی شدن جریانها کاهش ۸تا۱۰ درجه دما در استانهای ساحلی دریای خزر پیش بینی می شود و دریای خزر مواج خواهدشد.

روز پنج شنبه در جنوب غرب، دامنه های جنوبی و مرکزی زاگرس، جنوب، بخشهایی از مرکز، البرز مرکزی و شرقی، سواحل مرکزی وشرقی خزر ، شمال شرق و بخشهایی از شرق کشور رگبار باران ، گاهی رعدو برق و وزش باد شدید موقتی ودر مناطق مستعد تگرگ پیش بینی می شود. برخی مناطق شمال شرق وشرق کشور نیز بادوگردوخاک سبب کاهش دید افقی خواهدشد. کاهش دما حدود ۶ تا ۸ درجه در برخی مناطق شمال شرق کشور پیش بینی می شود. خلیج فارس و تنگه هرمز تا سه روز آینده به سبب وزش باد شدید مواج و متلاطم خواهد بود. براین اساس پیش بینی مناطق متاثر از این سامانه به ترتیب زیر می باشد:

چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ :بارش باران گاهی بارعدوبرق و وزش باد واحتمال تگرگ در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان،مازندران و بتدریج در گلستان وشمال استانهای قزوین، البرز و نهران که در ارتفاعات اردبیل وآذربایجانها بارش به صورت برف می باشد. ورگبار باران گاهی با رعد وبرق و وزش باد شدید موقتی در استانهای خوزستان، نیمه جنوبی ایلام، لرستان،کهگیلویه وبویر احمد که در استان خوزستان وایلام بادو گردوخاک وکاهش دید افقی نیزدوراز انتظار نمی باشد

پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ :بارش باران گاهی بارعدوبرق و وزش باد در مازندران و گلستان و رگبارورعد وبرق و باد وگرد وخاک در خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال سمنان ورگبار باران گاهی بارعدوبرق و وزش باد و احتمال تگرگ وآبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل ها ورود خانه ها درشرق خوزستان، کهگیلویه وبویر احمد،چهار محال وبختیاری،نیمه غربی اصفهان، لرستان، جنوب استان مرکزی، شمال فارس وجود دارد.

بدین وسیله توصیه می شود جهت جلوگیری از خسارت احتمالی تمهیدات لازم بکار گرفته شود.