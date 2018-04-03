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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

یمنی‌ها با موشک زمین به دریا نفتکش سعودی را هدف قرار دادند

یمنی‌ها با موشک زمین به دریا نفتکش سعودی را هدف قرار دادند

یک منبع یمنی با اشاره به هدف قرار گرفتن یک نفتکش سعودی در نزدیکی سواحل یمن، آنرا در واکنش به بمباران روز گذشته اردوگاه آوارگان در الحدیده یمن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سعودی اعلام کردند که انصارالله یمن یک نفتکش سعودی را در نزدیکی سواحل یمن هدف قرار داده است.

یک منبع یمنی نیز بیان کرد: نفتکش سعودی پس از رصد تحرکات شناورهای ائتلاف سعودی هدف قرار گرفت.

به گفته این منبع یمنی، این نفتکش با موشک زمین به دریا هدف قرار گرفته است.

این منبع یمنی اعلام کرد: نفتکش سعودی در دریای سرخ در واکنش به جنایت روز گذشته جنگنده های ائتلاف ضد یمن هدف قرار گرفته است.

همزمان ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف ضد یمن اعلام کرد: نفتکش سعودی در غرب بندر الحدید هدف قرار گرفته است.

وی مدعی شد که این نفتکش آسیب زیادی ندیده است و به مسیر خود ادامه داده است و اینکه این ائتلاف توانسته است که یک حمله به زعم وی حوثی-ایرانی را خنثی کند.

کد مطلب 4262518

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    نظرات

    • افشار IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
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      درود بر دلیرمردان یمنی

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