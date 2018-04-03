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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۲۰

یک مقام مسئول در راه آهن:

بازدید گردشگران ۸ کشور از جاذبه‌های گردشگری ۶ استان

بازدید گردشگران ۸ کشور از جاذبه‌های گردشگری ۶ استان

یک مقام مسئول در شرکت راه‌آهن از ورود بیست و چهارمین قطار گردشگری بین‌المللی به داخل کشور از طریق مرز سرخس خبر داد و گفت: این مسافران از جاذبه‌های گردشگری ۶ استان کشورمان بازدید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه آهن، علی کاظمی منش، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن از ورود بیست و چهارمین قطار گردشگری بین‌المللی به داخل مرزهای کشور در شامگاه ۱۴ فروردین‌ماه خبر داد و گفت: این قطار گردشگری که مسافران  آن را گردشگرانی از کشورهای کانادا، انگلستان، استرالیا، دانمارک، ایتالیا، سنگاپور، پرو و مالزی تشکیل می‌دهند، حرکت خود را از شهر مسکو واقع در کشور روسیه به مقصد ایران آغاز کرده است.  

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راه‌آهن افزود: این قطار گردشگری بین‌المللی با عبور از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، امشب از طریق مرز سرخس، وارد ایران می‌شود و گردشگران آن، سفر گردشگری خود را ابتدا از شهر مشهد در استان خراسان رضوی آغاز می‌کنند و در ادامه از استان‌های تهران، اصفهان، شیراز، یزد و کرمان بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: بیست و چهارمین قطار گردشگری بین‌المللی ورودی به ایران با ۱۲ واگن دارای ۷۱ خدمه و مسافر است و سفر گردشگری آن ۷ روز به طول می‌انجامد.

کد مطلب 4262520

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