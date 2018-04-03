به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آزمایشگاه «پُرتن دَون» (Porton Down) انگلیس اعلام کرد که نمی تواند اثبات کند که گاز اعصاب به کار رفته در مسمومیت جاسوس روس‌تبار و دختر وی منشأ روسی داشته است..

رئیس مرکز تحقیقات نظامی انگلیس در «پُرتن دَون» در این باره اعلام کرد که کارشناسان نمی توانند منشأ دقیق عامل گاز اعصاب به کار رفته در مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس روس‌تبار و دختر وی را مشخص کنند.

رئیس مرکز تحقیقات نظامی انگلیس در «پُرتن دَون» در این باره اعلام کرد که کارشناسان نمی توانند منشأ دقیق عامل گاز اعصاب به کار رفته در مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس روس‌تبار و دختر وی را مشخص کنند.

«گری آیتکِن‌هد» (Gary Aitkenhead) رئیس اجرائی آزمایشگاه علوم و فنون انگلیس (DSTL) در «پُرتن دَون» با علام این گفت که بر این اساس نمی توان اعلام کرد که عامل اعصاب مورد استفاده در قتل «سرگئی سکریپال» در روسیه ساخته شده است.

وی ادامه داد: تنها می توان گفت که این عامل مسموم کننده «ناویچاک» بوده و رسته نظامی داشته است. این ماده به دلیل پیچیدگی بسیار باید توسط یک دولت ساخته شده باشد.

رئیس اجرائی آزمایشگاه علوم و فنون انگلیس در ادامه افزود: ما منشأ دقیق آن را شناسائی نکرده ایم؛ اما اطلاعات علمی آن را در اختیار دولت گذاشتیم و آن ها نیز داده های مذکور را در کنار تعدادی از دیگر منابع قرارداده و به جمع بندی کنونی رسیدند.

گفتنی است تنش‌ها از روز چهارم مارس و همزمان با مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس دوجانبه سابق و دخترش بالا گرفت.

انگلیس با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سمت روسیه، ضمن تعلیق روابط دیپلماتیک در سطوح بالا، ۲۳ دیپلمات روس را اخراج کرد- اقدامی که ساعاتی بعد با مقابله‌به‌مثل مشابه مسکو همراه بود.

در ادامه، برخی از کشورها نیز به تبعیت از انگلیس به اقدام مشابه دیپلماتیک پرداختند که مقابله‌به‌مثل مسکو در این خصوص را نیز در پی داشت.