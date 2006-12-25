تشکل های نشر هجده پیشنهاد اصلاحی دادند

به گزارش خبرنگار مهر ، در این جلسات که هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ، هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان ، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران

حضور داشتند ، پس از بحث و بررسی وضعیت کنونی صنعت نشر و گفتگو درباره لزوم بازنگری سیاست های حمایتی و نظارتی در حوزه فعالیت ناشران، کتابفروشان و موزعان، « اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران » هجده مورد از اقدامات مذکور به جلسه مشترک پیشنهاد گردید که پس از بحث و بررسی ، به عنوان نظر مشترک اتحادیه ناشران و شرکت تعاونی به تصویب رسید.



این گزارش حاکی است اعضای دو هیئت مدیره که یک بار دیگر ضمن حمایت از لزوم حذف سوبسید کاغذ ، از ضرورت بازنگری دقیق و کارشناسانه سیاست های حمایتی کنونی و ارائه سیاستهای حمایتی جایگزین ، به نحوی که هیچ اقدام حمایتی منجر به اتلاف منابع ملی، تبعیض، رانت خواهی و رانت خواری نشود ، حمایت کردند .



سرفصل های سیاست ها و اقدامات اصلاحی مورد توافق « اتحادیه ناشران» و «شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران » در صنعت نشرعبارتند از تخصیص کاربری فرهنگی برای مؤسسات نشر کتاب، کتابفروشی ها و مؤسسات پخش کتاب ، کاهش تعرفه های برق، گاز، پست، بیمه ، حذف مالیات از کتابفروشی ها، مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات پخش کتاب (اصلاح قانون موجود) ، اصلاح سیاست های خرید کتاب – توسط هیئت خرید کتاب وزارت ارشاد (اعلام عمومی آئین نامه و ضوابط خرید کتاب و اعلام کتابهای خریداری شده از هر ناشر در نشریه «کتاب هفته») ، اصلاح شیوه خرید کتاب توسط هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشورو انطباق (برداشتن ممیزی پیش از چاپ) ممیزی کتاب با اصول قانون اساسی به خصوص اصل 24.



کاهش تصدی گری دولت در همه ی عرصه های صنعت نشر و صنعت چاپ ، ارتقای نقش نهادهای صنفی صنعت نشر و صنعت چاپ و مشارکت دادن آنها در تصمیم سازی و تعیین سیاست ها ، ایجاد فرصت برابر در میان بخش خصوصی صنعت نشر، و نیز میان بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش دولتی ، اصلاح نحوه برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی ، ملی، محلی و بین المللی در ایران و خارج کشور، به نحوی که نقش نهادهای صنفی در سیاست گذاری و تصدی گری، افزایش و نقش دولت و بخش عمومی کاهش یابد و کمترین زیان به کتابفروشی های بخش خصوصی وارد شود ، به روزآوری قانون کپی رایت ملی در پیوند و هماهنگ با قوانین و کنوانسیون های بین المللی کپی رایت و فراهم کردن مقدمات پیوستن دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی کپی رایت ، اصلاح مقررات واردات و صادرات کتاب، کاهش تعرفه های حمل و نقل گمرکی ، سامان دهی سه بخش صنعت نشر از طریق اصلاح قوانین و مقررات صنفی به منظور حمایت از کتابفروشی ها از جمله این پیشنهادات است .



همچنین مؤسسات پخش و مؤسسات تولید کتاب - به نحوی که همه بنگاه های فعال در سه بخش مذکور امکان عضویت در نهادهای صنفی خود را داشته باشند - ، تأسیس صندوق قرض الحسنه یا مؤسسه اعتباری صنعت نشر ، تأسیس صندوق ضمانت تجارت کتاب به منظور تسهیل امر توزیع و فروش کتاب توسط «اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران» و سایر نهادهای صنفی، بدون تصدی گری دولت ، تهیه بانک و کتاب اطلاعات صنعت نشر و انتشار «کتاب زرد» یا «اطلس فرهنگی ایران» به منظور اصلاح نظام توزیع کتاب ، راه اندازی نظام آموزش همکاران بخش های سه گانه صنعت نشر با کمک وزارت علوم و آموزش عالی و سایر نهادهای ذیربط وافزایش تعداد کتابخانه های عمومی، محلی، تخصصی در سطح کشوراز دیگر سرفصل های سیاست ها و اقدامات اصلاحی مورد توافق «اتحادیه ناشران» و «شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران» در صنعت نشرکشوراست .



« اتحادیه و شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران»، از کلیه شرکت های تعاونی استانها و انجمن ها و نهادهای صنفی ناشران و کتابفروشان و موزعان و همه فعالان صنعت نشر کشور خواسته است تا نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در این مورد، برای این اتحادیه ارسال دارند.



شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران ، داوود رمضان شیرازی ، جلال فهیم هاشمی ، داوود موسایی ، مرتضی بایندریان ، محمد مهدی داوودی پور ، ارشد عین الهی ، نادر قدیانی ، سید رفیع احمد جواهری ، و اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران : حسن کیائیان ، علی رضا رمضانی ، سید رضا یکرنگیان ، جعفر همایی و علی جعفریه این پیشنهاد نامه را امضاء کرده اند .