طهمورث الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سفر ۲۹ اسفندماه رئیس جمهور به استان کرمانشاه، بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در این استان اختصاص یافت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار؛ ۱۰۷۷ میلیارد تومان در قالب ۲۵ طرح و پروژه می‌باشد که مصوب شده است.

وی افزود: یکی از این طرح‌ها تکمیل راه آهن کرمانشاه - خسروی است و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این مهم اختصاص یافته و در این راستا قطعه کرمانشاه - اسلام آبادغرب در برنامه قرار گرفته است که ان شاءالله در پایان دولت دوازدهم تکمیل شود.

الیاسی همچنین گفت: برای طرح‌های بخش کشاورزی استان کرمانشاه نیز بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش آب و کشاورزی اختصاص یافت.