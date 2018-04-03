طهمورث الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سفر ۲۹ اسفندماه رئیس جمهور به استان کرمانشاه، بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی در این استان اختصاص یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در ادامه بیان کرد: از ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار؛ ۱۰۷۷ میلیارد تومان در قالب ۲۵ طرح و پروژه میباشد که مصوب شده است.
وی افزود: یکی از این طرحها تکمیل راه آهن کرمانشاه - خسروی است و بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این مهم اختصاص یافته و در این راستا قطعه کرمانشاه - اسلام آبادغرب در برنامه قرار گرفته است که ان شاءالله در پایان دولت دوازدهم تکمیل شود.
الیاسی همچنین گفت: برای طرحهای بخش کشاورزی استان کرمانشاه نیز بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان برای بخش آب و کشاورزی اختصاص یافت.
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