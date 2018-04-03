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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۳۵

مدیرکل اوقاف خراسان رضوی خبر داد؛

اسکان ۲۶۳ هزار زائر نوروزی در بقاع متبرکه خراسان رضوی

اسکان ۲۶۳ هزار زائر نوروزی در بقاع متبرکه خراسان رضوی

مشهد-مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: طبق آمار موجود در ایام تعطیلات نوروزی ۲۶۳  هزار زائر در بقاع متبرکه استان اسکان داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  طبق آمار موجود در طرح آرامش بهاری ۹۷ که در ۱۲۹ بقعه متبرکه خراسان رضوی برگزار شد بیش از  ۲ میلیون و ۳۰۰  هزار زائر شرکت و بقاع متبرکه را زیارت کردند.

 وی افزود: خوشبختانه در این طرح زائران استقبال بسیار خوبی از برنامه های فرهنگی، خدمات رفاهی و پذیرایی داشته اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد:  همچنین در ایام نورز ۲۶۳ هزار و ۳۵  زائر در واحدهای اقامتی برخی بقاع متبرکه و حسینیه های استان اسکان یافتند.

وی تصریح کرد:برگزاری نماز جماعت، سخنرانی، مراسم تحویل سال، خیمه های معرفت، مشاوره وقف، غرفه کودک، مشاوره اعتقادی و خانوادگی، نمایشگاه های فرهنگی، برگزاری مسابقه عکس و فیلم یک دقیقه ای، برگزاری برنامه های مناسبتی، از جمله برنامه های اجرا شده در بقاع متبرکه بود.

احمدزاده خاطرنشان کرد: در این ایام ۴۳۸ هزار نفر از برنامه های خیمه معرفت،۴۹ هزار و ۵۸۱ مشاوره خانواده و اعتقادی و  ۳هزار و ۲۰۰   مسابقه فرهنگی در بقاع متبرکه و امامزادگان اجرا شده است.

مدیرکل اوقاف استان  همچنین از  بهره مندی  ۲۰هزار و  ۶۹  زائر از خدمات ایستگاه سلامت و ۳۱۶ هزار و ۵۸۴  کودک  از برنامه طرح آرامش بهاری اوقاف خبر داد.

کد مطلب 4262534

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