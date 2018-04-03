اسکان ۲۶۳ هزار زائر نوروزی در بقاع متبرکه خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود در طرح آرامش بهاری ۹۷ که در ۱۲۹ بقعه متبرکه خراسان رضوی برگزار شد بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار زائر شرکت و بقاع متبرکه را زیارت کردند.

وی افزود: خوشبختانه در این طرح زائران استقبال بسیار خوبی از برنامه های فرهنگی، خدمات رفاهی و پذیرایی داشته اند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد: همچنین در ایام نورز ۲۶۳ هزار و ۳۵ زائر در واحدهای اقامتی برخی بقاع متبرکه و حسینیه های استان اسکان یافتند.

وی تصریح کرد:برگزاری نماز جماعت، سخنرانی، مراسم تحویل سال، خیمه های معرفت، مشاوره وقف، غرفه کودک، مشاوره اعتقادی و خانوادگی، نمایشگاه های فرهنگی، برگزاری مسابقه عکس و فیلم یک دقیقه ای، برگزاری برنامه های مناسبتی، از جمله برنامه های اجرا شده در بقاع متبرکه بود.

احمدزاده خاطرنشان کرد: در این ایام ۴۳۸ هزار نفر از برنامه های خیمه معرفت،۴۹ هزار و ۵۸۱ مشاوره خانواده و اعتقادی و ۳هزار و ۲۰۰ مسابقه فرهنگی در بقاع متبرکه و امامزادگان اجرا شده است.

مدیرکل اوقاف استان همچنین از بهره مندی ۲۰هزار و ۶۹ زائر از خدمات ایستگاه سلامت و ۳۱۶ هزار و ۵۸۴ کودک از برنامه طرح آرامش بهاری اوقاف خبر داد.