واکنش جهاد اسلامی فلسطین به حمایت بن سلمان از صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، داود شهاب سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین به سخنان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ضد فلسطین و در حمایت از رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

وی افزود: حرف زدن از حق ملت یهود در ایجاد کشور نادیده گرفتن حقایق تاریخی است. حرفهای بن سلمان درباره تشکیل کشور یهود مردود و محکوم است. اسرائیل رژیمی است که سرنوشتش رو به زوال است.

شهاب تاکید کرد: تظاهرات و راهپیمایی ها بازگشت به مثابه احیای بیداری عربی درباره حق بازگشت آوارگان به سرزمین فلسطین است.

شایان ذکر است که ولیعهد سعودی در بخشی از مصاحبه خود با آتلانتیک گفت: «معتقدم که فلسطینیان و اسرائیلی‌ها حق داشتن سرزمین خود را دارند. اما باید یک توافق صلح داشته باشیم تا ضمن ارائه ثبات برای همگان، روابط نیز عادی‌سازی شود. ما البته نگرانی‌های دینی درباره سرنوشت مسجدالاقصی در قدس و درباره حقوق مردم فلسطین داریم. این معضلات ماست. ما هیچ مشکل دیگری با هیچ کسی (اسرائیلی‌ها) نداریم».

وی با تاکید بر اینکه عربستان هیچ مشکلی با یهودیان ندارد، ادامه داد: «ما منافع مشترک زیادی با اسرائیل داریم و اگر توافق صلح حاصل شود منافع بسیار بیشتری بین اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) و کشورهایی مانند مصر و اردن به‌وجود خواهد آمد».