۱۱۷ هزار نفر از جاذبه های تاریخی و تفریحی رفسنجان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری نسب عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی اظهار داشت: از داوطلبان افتخاری جمعیت هلال احمر که در همه حوادث غیرمترقبه و ایام عید تمام وقت خود را برای خدمت به مردم می گذارند تشکر می کنم.

وی بیان کرد: امسال شهرستان رفسنجان با رشد قابل توجهی در میزان بازدیدکنندگان مسافرین نوروزی از جاذبه های تاریخی، تفریحی و گردشگری شهرستان مواجه بود و بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به سنوات گذشته رشد داشت.

فرماندار رفسنجان در ادامه افزود: در نوروز امسال ۱۱۷ هزار نفر از جاذبه های تاریخی، تفریجی و گردشگری شهرستان بازدید کردند که از این تعداد ۳۲ هزار نفر از مجموعه خانه حاج آقا علی به عنوان بزرگترین خانه خشتی جهان بازدید کردند.

اسکندری نسب ابراز کرد: در این ایام همچنین ۱۲ هزار نفر از مسافرین نوروزی در رفسنجان اسکان داده شدند.

رئیس شورای شهر رفسنجان هم در این مراسم اظهار داشت: از کارکنان خدوم، زحمتکش و ساعی هلال احمر در روزهایی که مردم به دنبال تفریح و گشت و گذار نوروزی بودند تشکر می کنم.

حجت الاسلام علی هاشمیان یادآور شد: همچنین خانواده های امدادگران هلال احمر نیز در این روزها فداکاری کردند، خانواده هایی که این تحمل را داشتند که همسران آنان این خدمات را انجام دهند.

وی افزود: هر خدمتی که انسان به جمع و غیر خود می کند ارزش آن قابل وصف نیست عبادتهای فردی جای خود را دارند اما عبادتهایی که انسان به جمع و خدمت به مردم می کند ارزش بیشتری دارد.