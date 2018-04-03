۱۱۰ مرکز خرید گندم در گلستان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی خرید محصولات کشاورزی پاییزه گلستان (کلزا، گندم و جو) اظهار کرد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از ۱۴۰ هزار تن کلزا تولید شود و به این منظور بنا داریم ۳۹ مرکز خرید این محصول در استان را فعال کنیم.

وی از پیش بینی تولید بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم در استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود امسال ۱۱۰ مرکز خرید برای تحویل محصول گندمکاران در استان فعال شود.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان با بیان این که امسال ۱۵ مرکز خرید محصول جو در استان فعال می شود، افزود: پیش بینی می شود امسال ۱۷۰ هزار تن جو در استان تولید شود.

و پیش بینی تولید جو بیش از ۱۷۰ هزارتن با ۱۵ مرکز خرید داشته باشیم.

مهاجر در پایان بر آمادگی تمامی بخش ها و مباشران خرید و همچنین رعایت میزان افت محصول تحویلی کشاورزان از سوی عوامل خرید تاکید کرد.