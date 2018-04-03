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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۲۳

با حکم استاندار قزوین:

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری منصوب شد

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری منصوب شد

قزوین- با صدور حکمی از سوی استاندار قزوین،احمد بارگاهی به سمت سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین در بخشی از حکم عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین خطاب به احمد بارگاهی آمده است: باتوجه به تعهد، تجربه و سوابق کاری جنابعالی و به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری منصوب می شوید.

امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشگری استان و بهره‌گیری از استعداد و توان مندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، تحت منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اجرای برنامه‌های دولت تدبیر و امید و خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

احمد بارگاهی پیش از این معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری قزوین بود.

کد مطلب 4262549

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