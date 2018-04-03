  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۴۰

سرمربی ذوب‌آهن:

داوری در حد بازی نبود/ فوتبال «ذوب آهن» را تنبیه کرد

داوری در حد بازی نبود/ فوتبال «ذوب آهن» را تنبیه کرد

اصفهان - سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن درباره بازی گفت: فوتبال، تیمی که از فرصت‌هایش استفاده نکند را تنبیه می‌کند و ما امروز تنبیه شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی شامگاه سه شنبه پس از شکست تیمش در برابر تیم الدحیل قطر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احساس می کنم داوری در حد این بازی نبود و دو پنالتی صد در صد و اخراج دروازه بان حریف را نادیده گرفت. 

وی درباره جنبه فنی این دیدار ادامه داد: در فوتبال قانون نانوشته‌ای وجود دارد که طبق آن «اگر گل نزنی گل می‌خوری» و فوتبال تیمی را که از موقعیت‌هایش استفاده نکند فوری تنبیه می‌کند و امروز ما تنبیه شدیم چون از موقعیت‌هایمان استفاده نکردیم و این پیروزی را به تیم الدحیل تبریک می‌گویم. 

سرمربی ذوب‌آهن از بازی خوب تیمش گفت و نگرش بازیکنان را علت این نتیجه دانست و افزود: ما در لیگ از نظر گل زده تیم دوم هستیم ولی بازیکنان ما به خودباوری و نگرش لازم نرسیده‌اند و مشکل اصلی تیم ما این است و ما برای رفع آن به یکی دو سال زمان نیاز داریم. 

وی از بازی تیمش ابراز رضایت کرد و ادامه داد: ما در اجازه ندادن به حریف و موقعیت سازی موفق بودیم، استرس نداشتیم و تا پیش از دریافت گل موقعیتی روی دروازه ما ایجاد نشد و ما بازی خوب و با برنامه ارائه دادیم ولی از موقعیت‌هایمان استفاده مناسب نکردیم. 

قلعه نویی با اشاره به اینکه طبق گفته امیرکبیر «اگر برنامه یک‌ساله داری گندم بکار، اگر برنامه ۱۰ ساله داری درخت بنشان و اگر برنامه ۱۰۰ ساله داری انسان تربیت کن»، اضافه کرد: ما برای بهبود نگرش بازیکنان‌مان زمان لازم داریم و فعلا باید ریکاوری انجام دهیم و برای بازی‌های بعد آماده شویم.

کد مطلب 4262555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه