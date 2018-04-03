رشد ۷۰ درصدی اسکان مسافران نوروزی در پاوه

پرویز ایده‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲۶ درصدی ورود مسافران و ۷۰ درصدی اسکان در شهرستان پاوه طی ایام تعطیلات نوروز خبر داد.

فرماندار شهرستان پاوه در ادامه افزود: طی ایام نوروز ۳۰۰ هزار نفر از هموطنان از تفرجگاه های شهرستان پاوه بازدید یک روزه داشتند.

وی از ورود ۵۲ هزار نفر مسافر نوروزی به شهرستان پاوه در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و گفت: در این زمینه شاهد رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته بودیم.

ایده‌پور همچنین از اسکان ۱۲ هزار نفر در شهرستان پاوه طی تعطیلات نوروز خبر داد و بیان کرد: در این زمینه نیز شاهد رشد ۷۰ درصدی اسکان مسافران در پاوه نسبت به سال قبل هستیم.

وی یادآور شد: شهرستان پاوه با داشتن طبیعت بکر و زیبا هرساله میزبان هزاران گردشگر است.